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        Haberler Gündem Son dakika: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

        Son dakika haberi Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'te, 4,69 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerinden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 05:45 Güncelleme: 03.08.2024 - 05:48
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        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'te, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi

        AFAD'dan alınan bilgiye göre; sarsıntının 4,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

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        #bursa deprem
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