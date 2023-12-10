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        Haberler Gündem Son dakika: Bursa'da 12 yıldır aranan firari yakalandı! Hakkında 31 yıl 6 ay hapis cezası var

        12 yıldır aranan firari yakalandı! Hakkında 31 yıl 6 ay hapis cezası var

        Bursa'da yağma suçlarından 31 yıl 6 ay hapse mahkum edilen firari hükümlü düzenlenen asayiş operasyonunda yakalandı. 56 yaşındaki hükümlü 2011 yılından beri aranıyordu.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:27
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        31 yıl ceza aldı, 12. yılda yakalandı
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        Bursa’da 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, 12 sonra yakalandı.

        EVDEN ÇIKARKEN YAKALANDI

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmasında ‘birden fazla kişiyle yağma’ suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Levent Turhan’ın (53), Soğukkuyu Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Levent Turhan’ın 2. Fırat Caddesi’nde bir binada yaşadığı belirlenince polis ekipleri, fiziki takip başlattı. Bölgede denetimleri sıklaştıran ekipler, Turhan’ı evinden çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı.

        Diğer yandan, Yenişehir ilçesinde şubat ayında meydana gelen ‘bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı’ suçundan da yakalanması olduğu belirlenen Levent Turhan’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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