İHA

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Tekirdağ Çorlu’dan bir kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu.

İHA'nın haberine göre, daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın sahte alkol polis tarafından ele geçirilmişti. Polisin titiz çalışması sonucunda Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı.

Mesut G. isimli şüpheli gözaltına alınmış, gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için de ekstra gözaltı süresi istenmişti.