AA

Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından biri olan Burdur Gölü'nün kıyı kesiminde köpüklenme oluştu.

Her yıl özellikle rüzgarlı hava şartlarından sonra ortaya çıkan köpüklenmenin halk plajı mevkisinde bulunan çevredekilerin de ilgisini çekti.

Köpüklenmeye ilişkin açıklamada bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, sonbahar ve kış aylarında su içindeki bazı bitki ve mikroskobik hayvanların ölmesiyle bunların dokularındaki yağ ve proteinin açığa çıkarak suya karıştığını belirterek, "Bitkisel ve hayvansal yağlar bazik ortamda suda bulunan sodyum ve potasyum iyonlarıyla reaksiyona girerek sabunlaşmayı meydana getiriyor." ifadelerini kullandı.

Gülle, sabunlaşma neticesinde ortaya çıkan köpüklerin kıyıda biriktiğine işaret ederek, bu köpüklenmenin karmaşık biyolojik ve kimyasal süreçlerin bir sonucu olduğunu aktardı.

Bazen göllerdeki mevcut kirliliğin de bunda etkili olabileceğini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Ancak doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir. Evsel atıklardan kaynaklanan köpüklenme daha parlak olurken burada gördüğünüz doğal köpük daha bej renktedir. Burdur Gölü'nde görülen köpüklenme olayını diğer tatlı su göllerinde de görebiliriz, bu doğal bir durumdur."

Göl kıyısına gezintiye gelen Nurettin Yılmaztürk de köpüklenmeyi görünce şaşırdığını belirterek, "Daha önce görmemiştim, kıyıda köpük birikmiş." dedi.