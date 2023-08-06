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Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Tefenni- Hasanpaşa Işıklar Mahallesi yolunda meydana geldi. Galip Dua (53) yönetimindeki otomobil ile Yunus Kılınç (63) yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Çelikli'nin (38) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücüler ile otomobillerde bulunan İbrahim Dua (78), Neriman Çelikli (35), Ziynet Kılınç (55), Mustafa Çelikli (10) ve Yunus Çelikli (4) ise yaralandı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İbrahim Dua yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumları ağır olan Neriman Çelikli, Galip Dua ve Yunus Kılınç, Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.