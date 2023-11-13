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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Burdur'da deprem! 13 Kasım deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Burdur'da korkutan deprem! 13 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizin dört bir yanındaki fay hareketliliği ile deprem araştırmaları yoğunlaştı. Son dakika deprem sorgulamaları Burdur'da gerçekleşen depremin ardından arttı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken yeni sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 13 Kasım Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:45
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          Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Burdur'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 13 Kasım Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          BURDUR'DA DEPREM!

          AFAD verisi ile Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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