        Son dakika: Burcu Köksal: Hiçbir yere gitmiyorum | Son dakika haberleri

        Burcu Köksal: Hiçbir yere gitmiyorum

        Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal, hakkında çıkan iddialara ilişkin, "Hiçbir yere gitmiyorum" derken, "Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım" ifadelerini kullandı

        Giriş: 17.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:47
        Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal, hakkında çıkan iddialar için, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum" dedi.

        Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara resmi X hesabından yanıt verdi.

        Burcu Köksal yaptığı açıklamada, "37. Kurultaydan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce antipropagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı hiçbir şey yapılmadı rekor oyla seçildim bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar eşimi çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar" ifadelerini kullandı.

        Köksal, "Pazar günü il kongresinde olacağım benim kuyumu kazanlarla iftira atıp hakaret edenlerle Allah’tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım" dedi.

        Köksal, "Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım" dedi.

