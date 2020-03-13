Bulgaristan parlamentosu koronavirüs salgını nedeniyle 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti.

Olağanüstü hal kararı oybirliğiyle alındı. Ülkedeki olağanüstü hal, hükümetin hukuken seyahat yasağı, okulların kapatılması ve enfekte kişilerin zorla karantina altında tutulması gibi kararlar almasını mümkün kılacak.

Hükümetin ayrıca 2020 bütçesinde revizyon yaparak sağlık sistemine daha fazla fon ayırması da bekleniyor.

Bulgaristan'da şimdiye kadar tespit edilebilen 23 koronavirüs vakası görülmüştü.