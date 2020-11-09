Bulgar polisinden sığınmacılara darp iddiası!

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde Irak, Bulgaristan ve Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı yakaladı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA'nın haberine göre sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.