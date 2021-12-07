Dün sabah Van'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi takip eden artçı depremler, Türkiye'de meydana gelen depremlerin araştırılmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 7 ARALIK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Elazığ - Karakoçan'da 07/12/2021 - 09:21:21'de meydana gelen 1.5 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 ARALIK
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.07 09:08:48 37.6603 26.0427 3.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.07 08:51:53 39.4382 37.2002 5.6 -.- 2.4 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2021.12.07 08:48:06 37.6938 25.9813 5.0 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.07 08:28:03 38.9320 43.6403 5.0 -.- 2.4 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.12.07 08:11:30 39.7700 26.0737 10.4 -.- 1.8 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.07 07:27:09 38.1273 27.4418 5.5 -.- 3.2 3.1 TULUM-TORBALI (IZMIR) İlksel
2021.12.07 05:08:07 37.8030 27.1365 7.2 -.- 3.6 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.07 04:05:18 36.9465 27.4925 28.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.07 03:47:43 40.7448 29.2530 14.0 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.12.07 03:41:28 38.8820 43.6492 17.2 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2021.12.07 03:06:40 38.2642 38.2480 18.8 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2021.12.07 02:05:48 36.4562 28.6892 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.07 01:48:42 40.5232 33.0112 8.3 -.- 1.8 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.12.07 00:56:43 39.8875 40.7882 9.3 -.- 2.8 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2021.12.07 00:53:13 38.8885 29.1847 2.9 -.- 2.1 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!