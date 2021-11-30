Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. İşte merak edilenler...
30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.
29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 359 bin 420 testte 25 bin 216 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 498 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,64, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,29 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 261 bin 687, 2'nci dozda 50 milyon 458 bin 355 ve 3'üncü dozda 12 milyon 201 bin 516 olmak üzere toplam 120 milyon 390 bin 651 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
'İKİNCİ DOZ AŞISINI OLMAYAN 5 MİLYON 166 BİN 607 KİŞİ VAR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" dedi.
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