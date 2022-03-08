Buğday fiyatları, bugün 13,63 dolarla Chicago Ticaret Borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle emtia piyasasında rekorlar kırılmaya devam ediyor.
Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili oldu.
Buğday, Chicago Ticaret Borsasında düne göre yüzde 5'in üzerinde artarak 13,63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 12.50 itibarıyla 12,56 dolar seviyesinde dengelendi.
Buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yıl başına göre de yüzde 60'un üzerinde artış kaydetti.
Yükselen enerji maliyetleri özellikle buğday fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkarken, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar da tahıl piyasasındaki endişeleri artırdı.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki tarımı durma noktasına getirdiğini belirtti. Tohum ve gübrelerin arzı konusunda endişelerin arttığını ifade eden analistler, ülkede tarımsal faaliyetlerin bu sene gerçekleşemeyebileceğini aktardı.
Rusya ile ticaret de savaş ve ABD ile Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle tıkanmış durumda. Ukrayna ile Rusya dünyanın buğday sevkiyatının çeyreğinden fazlasını tedarik ettiği gibi mısır, arpa ve ay çiçek yağının da başlıca tedarikçileri arasında bulunuyor.
SOYA FASULYESİ VE PAMUKTA YÜKSELİŞ, MISIR, KAHVE VE ŞEKERDE DÜŞÜŞ OLDU
Bugün, tarım emtialarında karışık bir seyir izleniyor. Soya fasulyesinde yüzde 1'in pamukta da yüzde 0,5'in üzerinde yükselişler görülürken, şekerde yüzde 0,5, kahve de yüzde 0,4 ve mısırda yüzde 1,9 civarında düşüşler dikkati çekiyor.
Analistler, emtia fiyatlarında görülen zirveler sonrasında günlük bazda satışların etkili olduğunu aktardı.
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