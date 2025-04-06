BUDO’da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Eminönü’nden Bursa Mudanya’ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsü, Mudanya limana yanaşırken saat 20.08 sırlarında makine daire kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi.

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Ekipler kısa sürede limana yanaşan gemide müdahaleye başladı. Makine dairesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerince vatandaşlar tahliye edildi.

Bazı vatandaşlar, çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendi. Bölgede bulunan sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılan 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaşın hastanedeki kontrolleri sürüyor.

Gemide yolcu olarak seyahat eden bir vatandaş, "İçerden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.