BUDO seferlerine hava engeli

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun iptal edilen seferleri şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)