Bu sefer katil kadın! Emniyet kemeriyle vahşet!

DHA

Son dakika haberler... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, önceki gün saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'daki son dakika haberine göre 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket A. arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.

EMNİYET KEMERİYLE BOĞUP KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A., sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğup, kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

MAKTUL TOPRAĞA VERİLDİ

Öz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası Hakkı Öz'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün ikindide Menderes ilçesinde toprağa verildi.

ALKOL ALIP, TARTIŞMIŞLAR

Bu arada, olayın ardından evinin yakınlarında yakalanıp gözaltına alınan Buket A.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Buket A.'nın ilk ifadesinde, Hakkı Öz ile dini nikahlı olarak birlikteliğinin bulunduğunu belirterek, "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık" diyerek, onu öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.