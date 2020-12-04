SMA'dan ölen çocukları kullandılar! Bu nasıl vicdan!

Antalya'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Hikmet Bolat, 2014 yılında Antalya'da özel bir hastanede Spinal Müsküler Atrofi ( SMA) hastası kızı 1.5 yaşındaki Nihal Mina'yı, 2 yıl sonra da Isparta'daki bir hastanede yine aynı hastalıktan oğlu 1.5 yaşındaki Ahmet'i kaybetti.
ÖLEN ÇOCUKLARINI KULLANDILAR
Acılı baba, bu kez başka bir acıyla karşı karşıya geldi. Hikmet Bolat, ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılarak sosyal medyada sahte hesap açılarak para istendiğini öğrenince Alanya Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu.
"İNSANLARI DOLANDIRIYORLAR"
DHA'da yer alan habere göre insanların vicdani duygularıyla oynandığını anlatan Hikmet Bolat, “Birkaç gün önce bize ulaşan bir arkadaşımız, çocuklarımızın fotoğrafları kullanılarak sosyal medya hesapları açıldığını söyledi. Bankalarda açılan hesapların bu sayfalardan paylaşılarak, çocukların hastanede yoğun bakımda ve zor dönemde olduğu yönünde paylaşımlar yaparak nitelikli dolandırıcılık yapıldığını öğrendik.
"ALANYA ADLİYESİ'NE GİDİP ŞİKAYET ETTİM"
Bununla ilgili Alanya Adliyesi'ne şikayetimizi yaptık. Emniyet güçlerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Bu bildirilmiş olan hesaplar ve açılan banka hesaplarında ne kadar para toplandığını emniyet güçlerimiz incelemeler sonucunda tespit edecektir. Çünkü ciddi anlamda pahalı bir hastalık. Zannediyorum şu anda 18-20 milyon TL civarında bir bedeli var bu hastalığın tedavisinin" diye konuştu.
"BU OLAY VİCDANSIZLIKTAN ÖTE"
Henüz ne kadar para toplandığını bilemeseler de çok ciddi rakamlar olabileceğini vurgulayan Bolat, “4-5 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlatılmakta. Ciddi anlamda yıpranmış durumdayım şu anda.
"KENDİLERİNİ NASIL BÖYLE BİR DURUMA SOKABİLİYORLAR"
Bu arkadaşlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyor 3-5 kuruş para için. İnsanların duygularını sömürüyorlar. Hiç kimse buna itibar etmesin. SMA hastalarını takip eden yardımsever vatandaşlar, hastalığı gerçekten taşıyıp taşımadığını tespit ettikten sonra yardım yapsın" dedi.
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