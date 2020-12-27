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Hastane personelinin bu mesajından 15 gün sonra acı haber!

Pandemi döneminde tüm yurtta büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılardan Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli personel, "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajı ile vatandaşları uyardı. O mesajı taşıyanlar arasında hastane temizlik personelinden 51 yaşındaki Önder Büyük de vardı. 2 çocuk babası Önder Büyük, mesai arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği bu mesajdan 15 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

27.12.2020 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
YÜREK DAYANMAZ! Son dakika: Hepimize mesaj vermişti! 15 gün sonra öldü
Bu mesajdan 15 gün sonra acı haber!
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İHA

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanenin temizlik personeli, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası 51 yaşındaki Önder Büyük, yakalandığı korona virüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Önder Büyük için Bafra Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

VALİ DAĞLI: SAMSUN'DA MÜCADELEMİZ DEVEM EDİYOR

Vali Dağlı yaptığı konuşmada, "Bugün Bafra olarak ikinci kaybımızı verdik. Acılar üst üste geliyor. Samsun olarak da üçüncü kaybımızı verdik. Çocukları da bu beladan tez zamanda kurtulur, şifa bulur inşallah. Bu hastalıktan dolayı ızdırap çeken tüm ailelere, kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa zamanda şifa bulmalarını temenni ediyorum. Samsun’da mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. İnşallah başarıya da ulaşacağız" dedi.

15 GÜN ÖNCE FOTOĞRAFLI MESAJ

Büyük'ün cenazesi törenin ardından Bafra Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Önder Büyük'ün eşi ve çocuklarının da koronavirüs nedeniyle Bafra Devlet Hastanesi'nde serviste tedavileri devam ediyor. Büyük, 15 gün önce hastalandığı gün arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafla, "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajını vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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