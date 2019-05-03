03 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam Türkiye'nin notuna yönelik açıklama yapması bekleniyor. Kuruluş daha önce 2019 yılı için 3 Mayıs ve 1 Kasım tarihlerinde planlı değerlendirmeler yayımlayacağını duyurmuştu.
DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ YOK
Fitch'in bugün yapması beklenen değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünde bir değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor. Foreks'in 11 kurum ile yaptığı anket sonucuna göre, ekonomistlerin 9'u Fitch'in Türkiye'nin notunu 'BB', görünümünü 'Negatif' olarak koruyacağını ön gördü. Ekonomistlerin 2'si ise kredi notunun 'BB'den 'BB-'ye indirileceği, 'Negatif' olan görünümün ise 'Durağan' olarak değiştirileceği tahmininde bulundu.
İKİ KADEME ALTINDA
Kuruluş son olarak g15 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu ve görünümde herhasngi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak 13 Temmuz 2018'de BB+'dan BB seviyesine indirmişti. Bu seviye Fitch değerlendirmesine göre yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor. Söz konusu seviyede değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye'nin yanında Brezilya, Sırbistan ve Makedonya bulunuyor. Diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'e göre de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında yer alırken, S&P Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında tutuyor.
AÇIKLAMA ZORUNLU DEĞİL
Kredi derecelendirme kuruluşları genelde önceden açıklanan, planlanmış tarihlerde değerlendirmelerini yayımlasa da bu açıklanan tarihlerin bir bağlayıcılığı olmadığının unutulmaması gerekiyor. Dolayısıyla Fitch'in beklentinin aksine herhangi bir açıklamada bulunmaması da ihtimal dahilinde.
|Kuruluş
|Kredi notu
|Görünüm
|Fitch
|BB
|Negatif
|S&P
|B+
|Durağan
|Moody's
|Ba3
|Negatif
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!