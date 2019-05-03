Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam Türkiye'nin notuna yönelik açıklama yapması bekleniyor. Kuruluş daha önce 2019 yılı için 3 Mayıs ve 1 Kasım tarihlerinde planlı değerlendirmeler yayımlayacağını duyurmuştu.

DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ YOK

Fitch'in bugün yapması beklenen değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünde bir değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor. Foreks'in 11 kurum ile yaptığı anket sonucuna göre, ekonomistlerin 9'u Fitch'in Türkiye'nin notunu 'BB', görünümünü 'Negatif' olarak koruyacağını ön gördü. Ekonomistlerin 2'si ise kredi notunun 'BB'den 'BB-'ye indirileceği, 'Negatif' olan görünümün ise 'Durağan' olarak değiştirileceği tahmininde bulundu.

İKİ KADEME ALTINDA

Kuruluş son olarak g15 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu ve görünümde herhasngi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak 13 Temmuz 2018'de BB+'dan BB seviyesine indirmişti. Bu seviye Fitch değerlendirmesine göre yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor. Söz konusu seviyede değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye'nin yanında Brezilya, Sırbistan ve Makedonya bulunuyor. Diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'e göre de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında yer alırken, S&P Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında tutuyor.

AÇIKLAMA ZORUNLU DEĞİL

Kredi derecelendirme kuruluşları genelde önceden açıklanan, planlanmış tarihlerde değerlendirmelerini yayımlasa da bu açıklanan tarihlerin bir bağlayıcılığı olmadığının unutulmaması gerekiyor. Dolayısıyla Fitch'in beklentinin aksine herhangi bir açıklamada bulunmaması da ihtimal dahilinde.