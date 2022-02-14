BTP lideri Hüseyin Baş şarkı söyledi

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BTP lideri Hüseyin Baş, partisinin gençlik şölenine katıldı. Sahneye çıkarak "çıkarın telefonları" diyen Baş, sahnede Duman grubundan "Senden Daha Güzel" ve Ferdi Tayfur'un "Ben de Özledim" şarkılarını söyledi.

Baş'ın o görüntüleri, BTP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız 'Çıkarın Telefonları' deyince biz" notuyla paylaşıldı.

Baş ise "Gençler telefonlarını sadece müzik dinlemek ve flaşlarıyla eşlik etmek için çıkaracaklar" dedi.