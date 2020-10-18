BTP 5.Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Sincan Harikalar Diyar'ındaki afi tiyatroda gerçekleştirildi. Tüm illerden gelen delegelerin katıldığı kongre, nisan ayında hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın anlatıldığı sinevizyonla başladı. Haydar Baş'ın ardından partinin genel başkanlığını yürüten oğlu hukukçu Hüseyin Baş, seçime tek aday olarak girdi.
"GURURLA SÖYLÜYORUM, BEN HAYDAR BAŞ'IN OĞLUYUM"
DHA'nın haberine göre, oylama öncesi delegelere seslenen Hüseyin Baş, "Gururla söylüyorum, ben Haydar Baş'ın oğluyum. Bu koltuğun hayrını görmeye değil hakkını vermeye geldim. Ben Türkiye'nin en genç genel başkanıyım. Ben Türkiye'nin yüzde 40'ı olan gençlerin temsilcisiyim. Ben ve sizler o gençlerin tamamına ulaşacağız.
Onları bu davanın merkezine koyacağız. Önümüzdeki 20 yılda muhtemelen bambaşka sabahlara uyanacağız. Çağ iletişim çağı, çağ bilişim çağı, çağ teknoloji çağı ve bu çağın çarklarını döndürebilecek yegâne sistem var elimizde. İnsanımızın potansiyelini ortaya çıkarabileceği, vatanına milletine topyekûn topraklarına hizmet edebileceği bir anlayışı artık uygulamamız gerekiyor." dedi.
TÜM DELEGENİN OYU İLE HÜSEYİN BAŞ BTP GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ
Hüseyin Baş'ın konuşmasının ardından delegeler oylarını kullandı. Oylamamın sonunda Hüseyin Baş, delegelerin tamamının oyunu alarak genel başkan seçildi.
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