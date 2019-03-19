Breydel Caddesi üzerinde AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

Avrupa Birliği Konsey Binasının yan sokağındaki ihbar sonrası olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası, bomba ihbarı yapılan ofiste her hangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Polis sokağı yeniden trafiğe açtı.