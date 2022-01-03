Bolsonaro hastaneye kaldırıldı!

Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sabahın erken saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Bolsonaro, karın ağrısı ve bağırsak tıkanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Bolsonaro'nun doktoru Antonio Luiz Macedo, ameliyatın gerekli olup olmadığını anlamak için muayenenin gerektiğini söyledi.

Yıl sonu tatili için Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina'da bulunan Bolsonaro, hastalanmasının ardından Sao Paulo'ya getirildi.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Brezilya televizyonu Globo, Bolsonaro'nun başkanlık uçağından inip hastanaye götürüldüğü anları paylaştı.

Bolsonaro, geçtiğimiz aylarda da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. 2018'de seçim kampanyasında bıçaklandığından beri beri birkaç kez hastaneye kaldırıldı.