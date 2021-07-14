Bolsonaro hastaneye kaldırıldı!

Reuters'ta yer alan haberde, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hıçkırık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bolsonaro'nun bir süredir devam eden hıçkırıklarının nedenini belirlemek için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Açıklamada, Bolsonaro'nun Brasilia'daki askeri hastaneye gittiği ve hastanede olmasa da 24 ila 48 saat arasında gözlem altında tutulmasının beklendiği belirtildi.

Bolsonaro, 2018'de başkanlık seçimlerinin kampanya döneminde karnından bıçaklanmıştı.