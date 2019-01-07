İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yeterli desteği alamayınca daha önce ertelediği Brexit oylaması için tarih vermişti, son dakika olarak bu tarihin 15 Ocak olduğu duyuruldu. May, anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyledi. May, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.

İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak.

Bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

İngiltere ile AB kasımda, bir Brexit anlaşması metni ile tarafların Brexit sonrası ilişkilerine dair bir siyasi deklarasyon üzerinde anlaştı ancak her iki metnin de İngiliz parlamentosunda oylanması, milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Anlaşmadaki, "tedbir maddesi" ülkede hiçbir kesimi memnun etmezken, Başbakan Theresa May'in bu maddeye zaman tahdidi veya tek yanlı çekilme mekanizması ilave ettirme girişimleri de sonuçsuz kaldı.