Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,19 dolardan işlem görüyor.
Dün 92,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 91,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,41 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlarda, nükleer anlaşmanın uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya geri dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde devam eden belirsizlik etkili oluyor.
Görüşmelerde karar aşamasına girildiği belirtilirken, anlaşmaya varılması durumunda petrol piyasalarına İran arzının da gireceği tahmin ediliyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı görüşme de arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünde etkili oldu. Biden, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli saldırılar konusunda Kral Selman bin Abdulaziz'e ülkesinin tam desteğini yinelerken, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler konusunda muhatabını bilgilendirdi.
Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stokları ile benzin stoklarında yaşanan düşüş, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil (yüzde 1,1) azalışla yaklaşık 410 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 675 bin varil artacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalarak 248 milyon 400 bin varile geriledi.
Brent petrolde teknik olarak 91,48 ile 91,79 dolar aralığının direnç, 91,04 ile 90,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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