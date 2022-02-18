Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,69 dolardan işlem görüyor.
Dün 94,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 92,69 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,37 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, İran'dan piyasaya gelebilecek ek petrol arzına yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler devam ediyor.
Dün Fransız Senatosunda söz konusu müzakerelere ilişkin senatörleri bilgilendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya dair karara birkaç gün içerisinde varılabileceğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de çarşamba günü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, görüşmelerde nihai anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtmişti.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün piyasaya arz edilebileceği değerlendiriliyor.
Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.
Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin çelişkili açıklamalar ve bunun arz daralması endişelerine yansıması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.
Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğinin altını çiziyor.
Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,61 dolar aralığının direnç, 92,27 ile 91,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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