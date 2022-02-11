Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,67 dolardan işlem görüyor.
Dün 93,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 90,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,25 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların azalışında, ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon verileri ve Viyana'da sürdürülen nükleer anlaşmanın uygulanmasına yönelik görüşmeler etkili oldu.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) martta 50 baz puan faiz yükseltme ihtimalinin artmasıyla yatırımcıların risk iştahı düştü.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren görüşmelerde de ilerleme kaydedilebileceğine yönelik beklentiler, piyasaya İran arzının döneceğine yönelik tabloyu güçlendirerek fiyatları baskılıyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve alımların azalmasında etkili oluyor.
Uzmanlar, petrol piyasasında yaşanan daralmanın sürmesine rağmen fiyatlardaki hızlı yükselişin durduğunu, doların yükselmeye devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da düşebileceğini tahmin ediyor.
Öte yandan, OPEC dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda bu yıla ilişkin küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 150 bin varil artarak 100 milyon 790 bin varile ulaşacak.
Brent petrolde teknik olarak 91,01 ile 91,19 dolar aralığının direnç, 90,57 ile 90,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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