Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 100,16 dolardan işlem görüyor.
Dün 103,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 100,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,95 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) dün yayımladığı şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda Rusya kaynaklı potansiyel arz kesintilerine işaret etmesi etkili oldu.
Raporda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceği ifade edildi. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artabileceği vurgulandı.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenmeyen yükseliş ise talebin azaldığı algısıyla fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 415 milyon 900 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmesi ise fiyatlarda beklenen etkiyi yaratmadı.
Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.
Uzmanlar, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşanabilecek arz kesintileri ve talep dalgalanmalarının bir süre daha piyasalarda belirsizliğe neden olacağını öngörüyor.
Brent petrolde teknik olarak 100,87 ile 101,93 dolar aralığının direnç, 97,03 ile 96,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!