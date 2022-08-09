Boya fabrikasında feci yangın!

AA

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: İHA

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir