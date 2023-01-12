Boşandığı eşi ve kardeşlerine pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı
Kadına şiddette bir kan donduran olay daha yaşandı. Batman'da bir zanlı, boşandığı karısı ve kardeşlerine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan Aziz Güneş hayatını kaybetti. Yaralanan Edibe ve Recep Güneş ise hastaneye kaldırıldı
Batman'da Ahmet D., okul önünde karşılaşarak tartıştığı, boşandığı eşi Edibe G. ile ağabeyleri Recep ve Aziz Güneş´e pompalı tüfekle ateş açtı.
DHA'nın haberine göre açılan ateşle Aziz Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Edibe ve Recep Güneş hastanede tedaviye alındı. Ahmet D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Olay, sabah saatlerinde Aydınkonak Mahallesi´nde meydana geldi. Aydınkonak İlkokulu önünde çocuklarını görmeye gelen Ahmet D. ile 7 ay önce boşandığı eşi Edibe ile ağabeyleri Aziz ve Recep Güneş karşılaştı.
Fotoğraf: AA
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet D., aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Ateşle Aziz, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Aziz Güneş´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Edibe ve Recep Güneş de ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet D. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Son dakika: Boşandığı karısı ve kardeşlerine kurşun yağdırdı! -Güncel haberler/son-dakika-bosandigi-karisi-ve-kardeslerine-kursun-yagdirdi-3555598
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