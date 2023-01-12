Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boşandığı karısı ve kardeşlerine kurşun yağdırdı! -Güncel haberler

Boşandığı eşi ve kardeşlerine pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

Kadına şiddette bir kan donduran olay daha yaşandı. Batman'da bir zanlı, boşandığı karısı ve kardeşlerine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan Aziz Güneş hayatını kaybetti. Yaralanan Edibe ve Recep Güneş ise hastaneye kaldırıldı

Giriş: 12.01.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Boşandığı karısı ve kardeşlerine kurşun yağdırdı! -Güncel haberler
DHA

Batman'da Ahmet D., okul önünde karşılaşarak tartıştığı, boşandığı eşi Edibe G. ile ağabeyleri Recep ve Aziz Güneş´e pompalı tüfekle ateş açtı.

DHA'nın haberine göre açılan ateşle Aziz Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Edibe ve Recep Güneş hastanede tedaviye alındı. Ahmet D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olay, sabah saatlerinde Aydınkonak Mahallesi´nde meydana geldi. Aydınkonak İlkokulu önünde çocuklarını görmeye gelen Ahmet D. ile 7 ay önce boşandığı eşi Edibe ile ağabeyleri Aziz ve Recep Güneş karşılaştı.

Fotoğraf: AA

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet D., aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Ateşle Aziz, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Aziz Güneş´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Edibe ve Recep Güneş de ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet D. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Aziz G&uuml;neş
Hayatını kaybeden Aziz Güneş

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.