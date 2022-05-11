Boş arazideki vahşette 3 gözaltı!

DHA

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, bir erkeğe ait parçalanmış cansız beden görünce polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, bir erkeğe ait parçalanmış cansız bedenin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi.

DNA ÖRNEĞİYE KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cansız bedenin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O.'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Öldürülen kişiden alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti için inceleme ise devam ediyor.