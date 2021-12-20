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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde 5'i aştı. Devre kesici uygulanarak işlemlere ara verildi. İşlemlere 16.23 itibariyle kaldığı yerden devam edildi ancak düşüş yüzde 7'yi bulunca yine devre kesici uygulandı.

İşlemlere 16.54'te devam edileceği bildirildi.

YUKARI ADIM KARARI

Geçen cuma da 2 kez devre kesici uygulanmış BIST 100 günü yüzde 8.5 kayıpla kapatmıştı.

Borsa İstanbul yönetimi bugün ise piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabiliyor.