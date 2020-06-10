AA

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Borsa İstanbul'a artan ilgiden piyasa dolandırıcılarının da faydalanmak istediğini görüyoruz. Buna geçit vermeyeceğiz" dedi.

Kurulun , denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020’nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladığı bilgisini veren Taşkesenlioğlu "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.