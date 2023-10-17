Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.