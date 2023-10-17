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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Borsa neden düştü ve ne oldu? 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi, borsa neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,03 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puana çıktı.K üresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler sebebiyle dalgalı seyrederken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti. Yaşanan bu gelişmeler, "Borsa neden düştü, ne oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:11
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        • 1

          Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün sebebi...

        • 2

          BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

          Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,03 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puana çıktı.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

          Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,20 değer kaybıyla 7.934,56 puandan tamamladı.

        • 3

          Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, ABD'de hızlanan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşti.

        • 4

          ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

        • 5

          Söz konusu görüşmelerin İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes olabileceği ihtimalini artırmasıyla piyasalarda risk iştahı güçlenirken, varlık fiyatlarını da etkilediği görülüyor.

        • 6

          Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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