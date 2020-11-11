Selim Karahan skarahan@haberturk.com

2020 yılı küresel ve yurtiçi piyasalar açısında belirsizliklerin üst seviyede olduğu bir yıl oldu. Koronavirüs salgını, zaman zaman alevlenen Çin-ABD gerginliği ve ABD seçimlerinin yarattığı belirsizlik sık sık yatırımcının risk iştahının düşmesine yol açtı. Risk iştahındaki bu düşüşün Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülkede olumsuz yansımaları görüldü. Ancak bugün Borsa İstanbul'da büyük bir coşku yaşanıyor. BIST 100 yüzde 2.88 yükselişle 1278 puana kadar yükselerek rekor kırdı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 8'i aştı.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz yılı 1.144 puandan kapayan BIST 100 endeksi bu çalkantılı yılın ruhunu yansıtan bir şekilde yıl boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. 21 Ocak'ta 1.235 puana yükselen endeks koronavirüs salgınının farklı ülkelerde yayılmaya başlamasıyla yönünü aşağıya çevirdi. Salgının Türkiye'ye de ulaşmasıyla kayıpları hızlanan BIST 100 23 Mart'ta 842 puana kadar geriledi.

Mart ayından sonra Türkiye dahil dünya genelinde yönetimlerin hem para politikalarında attıkları adımlar hem de ekonomik yardım paketleri gibi alınan önlemlerin etkisiyle yatırımcı algısında düzelme yaşanmaya başladı. Bunların etkisiyle 27 Temmuz'da BIST 100 1.195 puana kadar yükseldi. Ancak yaz sonunda itibaren başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada koronavirüs vakaları yeniden artış eğilimine girdi. Bu arada Borsa İstanbul'da söz konusu tarihte endekslerden 2 sıfır atıldı.

MERKEZ TERS KÖŞEYE YATIRDI

Bunun yanında ABD seçimleri de yavaş yavaş yeni bir belirsizlik unsuru olarak kendisini hissettirmeye başladı. Buna rağmen 6 Ağustos'ta 1.034 puana kadar gerileyen BIST 100, 21 Ekim'de 1.211 puana kadar yükseldi. 22 Ekim'de ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artırımı çıkması bekleniyordu. Reuters, AA gibi kurumların anketlerine katılan istisnasız bütün kurum ve ekonomistler faiz artırımı bekledikleri yönünde görüş bildirmişti.

Ancak toplantıdan politika faizine dokunmama kararı çıktı ve bu kurda yükselişin yanında borsada da satışı getirdi. 30 Ekim itibarıyla BIST 100 1.112 puana geriledi.

Kasım ayına girildiğinde küresel piyasalarda ABD'de Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazanacağına dair bir kanaat oluştuğundan olumlu rüzgarlar esiyordu. Bu rüzgardan Borsa İstanbul da nasibini aldı. 3 Kasım'daki seçimleri Joe Biden'ın kazanmasıyla ise risk iştahının artması gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda yükselişlere yol açtı.

Geçtiğimiz haftasonu ise Türkiye özelinde önemli gelişmeler yaşandı. Cuma gecesi TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal atandı. Pazar gecesi ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Hafta başında kendisinin yerine Lütfi Elvan atandı.

BIST 100 2020 PERFORMANSI:

MESAJLAR OLUMLU KARŞILANDI

Ekonomi yönetiminde yeni göreve gelen bu isimlerin verdikleri ilk mesajlar piyasalar tarafından olumlu karşılandı. TCMB Başkanı Ağbal mevcut koşullara göre ne gerekiyorsa ona göre politika kararları alacaklarını belirtti. Bakan Elvan ise "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

Bgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB'nin yeni başkanı ve kararlarının yanında duracağını açıklaması ve ekonomide yeni bir döneme girileceğini belirtmesi ise yaşanan değişimlerin yarattığı olumlu rüzgârları kuvvetlendirdi.

AŞI MÜJDESİ COŞKUYU ARTIRDI

Yurtiçinde bunlar yaşanırken dün Pfizer ve BioNTech firmalarının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarı elde ettiği açıklandı. Bu açıklama Türkiye dahil tüm piyasalarda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bu gelişmeler ışığında bugün BIST 100 endeksi ilk defa 1270 puanı aşarak saat 16.25 itibarıyla 1.278 puanı gördü. BIST 100'de yükseliş yüzde 2.8'i, bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 8'i aştı. Endeks şu ana kadar kasım ayında böylece yaklaşık yüzde 15 yükselmiş oldu.