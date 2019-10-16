Borsa İstanbul Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi paylarında 16 Ekim Çarşamba günü itibarıyla açığa satış yasağı getirdiğini açıkladı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, BIST30 Endeksi dahilinde olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E),Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E),Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E),Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E),Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E),Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) paylarında 16/10/2019 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gece saatlerinde ABD'de federal savcıların Halkbank hakkında yeni bir iddianame hazırladığı bildirilmişti. Bu tip haber akışlarının yaşandığı günlerde spekülatif hareketlerin önüne geçmek için açığa satışlara zaman zaman yasak getirilebiliyor. Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

Borsa İstanbul'dan KAP'a gönderilen açıklama: