Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,08 puan ve yüzde 1,56 değer kaybederek 2.018,97 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,71 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,11'le ulaştırma, tek kazandıran yüzde 4,84'le turizm oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan kapandı.

Analistler, artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının gündemin üst sıralarında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.