Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı" açıklamasında bulundu
Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını anımsatarak, "Bugüne geldiğimizde 836 kurumun 6 bin 116 hizmetinin e-Devlet Kapısı'nda olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız anketlere göre, bugün e-Devlet Kapısı'nda yüzde 95 gibi büyük memnuniyet oranını yakalamış bulunuyoruz. Çok daha fazla dijitalleştiğimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yakaladığımız bu oran ise bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.
Hedeflerinin bütün hizmetleri dijital ortama taşımak ve hizmet kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, "bütünleşik hizmet" denilen konsepte doğru gidildiğini söyledi.
e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:
"Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı. Bu hizmetlerle kullanıcı, kendi adına veya imza yetkisi olan tüzel kişilere ilişkin GİB vergi dairelerinde kayıtlı vergi borcunun bulunup bulunmadığında dair talepte bulunabilecek ve talep üzerine yapılan inceleme sonucu, kullanıcının vergi borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi yine aynı hizmet üzerinden alınabilecek."
"İŞLEM AYNI PLATFORMDA SONUÇLANACAK"
Koç, genellikle belgeye talep nedeninin kamu ihale mevzuatı/ihaleye girmek ya da 6183/22-A/Kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için olsa da diğer sebeplerden dolayı da bu belgeye ihtiyaç duyulabildiğini anlattı.
e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce "kimlik doğrulama" olarak sunulan "Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi" hizmetinin Ocak-Aralık 2020 döneminde 5 milyon 21 bin 848, Ocak-Ekim 2021 döneminde ise 4 milyon 271 bin 396 kez kullanıldığını ifade eden Koç, "Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlem, aynı platformda hızla sonuçlanabilecek." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!