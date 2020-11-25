Bomba düzenekli tuzakta akılalmaz gelişme!

Ürgüp'te oturan Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.
DHA'nın haberine göre, geçen haziran ayında Bayram Çelik´in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Çelik, ayrılarak ailesinin yanına döndü. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in oturduğu Bahçelievler Mahallesindeki tek katlı evinin kapısına geçen Pazar günü bomba düzeneği kurdu.
Bayram Çelik'in evlerinin önüne geldiğini fark eden aile durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti. Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı. Gözaltına alınan Bayram Çelik, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'DOKUNSAK PATLAYABİLİRDİ'
Hacer Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü´nde yaşadıklarını anlattı. Hacer Çelik, yaşadıkları olayın şokunda olduklarını belirterek, "Böyle bir şeyi hayatta beklemiyorduk. Daha önce de evi yaktı, arabayı yaktı, evi kurşunladı. Bu olayı görünce çok şaşırdık. Olayı ilk annem fark etti. Bize 'aman dokunmayın, polis parmak izi alsın' diye bizi uyardı. Biz de dokunmadık. Eğer dokunsak bomba patlayabilirdi. El feneri ile baktığımızda bombayı gördük. Sonra polisler gelip düzeneği etkisiz hale getirip, bunu hazırlayan Bayram Çelik´i gözaltına aldı ve sonrasında da tutuklandı" diye konuştu.
'EV SAHİBİ EVDEN ÇIKMAMIZI İSTEDİ'
Olay sonrası evden çıkarılmak istendiklerini kaydeden Çelik, "Yaşadığımız bu süreçten sonra ev sahibi evden çıkmamızı istedi. Bayram Çelik evi yakmaya çalıştığında ve evi kurşunladığında komşular bizi ev sahibine şikayet etmiş. Ev sahibi de `bu kişinin daha başka ne zarar vereceğini nereden bilebiliriz´ diyerek evden çıkmamızı istedi" dedi.
'BU TÜR OLAYLARIN FAİLLERİ SERBEST BIRAKILMASIN'
Kadına şiddet uygulayanların ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Çelik, "Erkek şiddeti mağdurlarından biri olarak bu tür olayların faillerinin kesinlikle serbest bırakılmamasını istiyorum. Cezaevinden çıkarsa yine aynı şeyleri bana yapmaya çalışacak. Devletimiz bunlara bir el atmaz ise aynı şekilde devam edecek. Belki bu hapisten çıktığında belki ölen kadınlardan biri de ben olacağım. Tamam bu kez kurtuldum ama belki bundan sonra şanslı olmayacağım" ifadelerini kullandı.
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