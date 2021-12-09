Almanya Düsseldorf'ta bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba bulundu.

Bölgenin havalimanına yakın olması nedeniyle uçuşlar da durumdan etkilendi.

Yetkililerin bombayı imha çalışmaları sırasında, uçakların kalkış ve inişine kısa bir süre ara verildi.

AnadoluJet'in, İstanbul Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan TK7730 sefer sayılı uçağı bir süre havada tur attı.

Boeing 737 tipi tarifeli uçak, daha sonra ise Köln'e yönlendirildi.

Bombanın imha edilmesinin ardından AnadoluJet uçağı, yaklaşık bir saat sonra Düsseldorf'a hareket etti.