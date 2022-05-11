Bölücü terör örgütüne bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

AA'da yer alan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.