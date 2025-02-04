Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bolu yangınında müfettiş raporları tamam

        Bolu yangınında müfettiş raporları tamam

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, "Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu yangınında müfettiş raporları tamam
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Müfettişlerin Bolu Belediyesiyle ilgili raporu 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresiyle ilgili raporu 31 Ocak'ta savcılığa verdiğini duyurdu.

        Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

        21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Habertürk Anasayfa