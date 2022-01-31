Bolu'da korkutan görüntü! Tehlikeye aldırmadılar

DHA

Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı’nda bir süre önce göl buz tuttu. Gölün karla kaplanan yüzeyinin ormanlarla bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Gölcük'e gelenler karla kaplı doğa harikasının keyfini çıkardı. Çocuklar karla kaplı alanlarda kayarak eğlendi.

TEHLİKEYE RAĞMEN GÖLÜN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Gündüzleri havanın güneşli olması nedeniyle gölün bazı kısımlarında buz tabakasının inceldiği görüldü.

Göl etrafına yerleştirilen tabelalarla buz tutan göl yüzeyinde yürümenin yasak olduğu belirtildi. Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Bir tatilcinin küçük yaştaki çocuğuyla göl üzerinde yürüdüğü görüldü. Görevliler buz tutan gölün üzerinde yürüyenleri uyararak göl üzerinden çıkmalarını sağladı.