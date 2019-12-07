Bolu'da saat 01:36'da AFAD'ın verilerine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.42 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.4 olarak ölçtü. Depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı.

SON DEPREMLER - 7 ARALIK 2019

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: