Bolu Belediyesi'nde hareketli anlar!

Yılmaz'la görüşen H.H, Belediye Başkanı Tanju Özcan 'ın özel kalem birimine giderek burada taşkınlık çıkartması üzerine zabıta ile sivil polis memurları tarafından yakalandı.

Kendisine de ulaşmaya çalışan şahsın daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını anlatan Özcan, tehditler aldığı gerekçesiyle belediyede kendisinin bilgi dahilinde polisin bulunduğunu belirtti.

Özcan, belediye binasının insanların kolay ulaşabilmesi adına güvenlik önlemlerini alt düzeyde tuttuklarını ifade ederek, "Şeffaf belediyecilik adına duyarlı kapı bile koymadan insanlar bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Başından itibaren bunu uyguladık ama artık bundan sonra güvenlik önlemlerimizi almak zorunda kalacağız. Vatandaşımızdan bu konuda anlayış bekliyorum. Bu önlemleri şahsım için değil burada çalışan belediye çalışanları ile ilgili almak durumundayız." dedi.

Fotoğraflar: DHA