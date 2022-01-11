Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 9 Ocak'tan itibaren Bodrum için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Önceki gün ve dün etkili olan yağmur, bugün de etkisini gösterdi.
DHA'nın haberine göre Yalıkavak, Geriş, İslamhaneleri ve Kadıkalesi mahallerindeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Mandalina bahçeleri başta olmak üzere birçok tarım arazisine su doldu. Cadde ve sokaklar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Polis, su altında kalan bazı yolları kapatırken, alternatif yollardan kontrollü geçiş sağlandı. Denizin rengi de derelerle taşınan sel su nedeniyle kahverengiye döndü.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİL DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ
Eskiçeşme Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evin istinat duvarı çöktü. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mumcular Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sel sularıyla dere yatağına sürüklendi. Otomobil, kepçeyle çıkarıldı.
Sazköy Mahallesi'nde ise bir çiftlikte mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye, belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarını sürdürürken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindeki heyet, Geriş ve Yalıkavak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Evi ve bahçesi yağmur sularıyla dolan Mehmet Özyılmaz, "Burada eskiden su giderleri vardı. Giderin borusunu küçük döşediler. Su gidecek yer bulamayınca evime doldu" diye tepkisini dile getirdi.
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