Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiyeye sevk edildi. Kentin belirli noktalarında duman görülürken vatandaşlar endişe yaşadı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları ile yangın 3 saat müdahalenin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında 1,5 hektar alanın tahrip olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.