Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün sağanak uyarısı yaptığı Bodrum´da sabah saatlerinde yağışla birlikte Yalıçiftlik Mahallesi'nde hortum çıktı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 1 dakika süren hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, bölgedeki 2 konteyner sürüklendi.

Kısa süreli paniğe neden olan hortum sonrası elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.