08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi. Su baskınları yaşandı , yollar kapandı.
İHA'nın haberine göre, Bodrum'da gece saat 03.30’da başlayan gök gürültülü sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi'nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik caddesi, Atatürk caddesi, Kıbrıs şehitleri caddesi ve bir çok sokak şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.
MAZGALLAR ÇÖPLERLE KAPANDI
Sabah saat 05:00’a kadar yağan şiddetli yağmur nedeniyle ekipleri teyakkuz geçirdi. Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte Bodrum Belediyesi ekipleri, itfaiye, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve emniyet güçleri harekete geçti. Turgutreis-Bodrum kara yolu trafik polisleri tarafından kapatıldı. Araçların yan yollardan gitmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Gümbet ve Konacık yolları da trafik polisleri tarafından kontrollü geçişleri sağlandı.
İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi. Zabıta ekipleri ve polis ekipleri ilçede devriye atarak su baskını olan yerlerde önlemler aldı. Yaklaşık 2 saat süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarında su baskınları olduğu öğrenildi. Mumcular mahallesinde ise bir aracın yağmur sularına kapıldığı bildirildi. Gece sel kâbusu yaşanan turizm cenneti Bodrum'da, can kaybı olmazken, maddi hasar ise yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, sağanak yağmur nedeniyle su baskınlarının meydana geldiğini, ufak çaplı maddi hasarın olduğunu ama can kaybının olmadığını açıkladı.
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