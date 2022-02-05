BMGK'nın çoğunluğundan Kuzey Kore'ye kınama

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yarısından fazlası, Kuzey Kore'nin orta menzilli bir balistik füze fırlatmasını kınadı ve ortak bir bildiride yayımlayarak 15 üyeli organ tarafından devam eden sessizliğin yalnızca Pyongyang'ı cesaretlendireceği konusunda uyardı.

ABD, Arnavutluk, Brezilya, Fransa, İrlanda, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Japonya; Kuzey Kore'nin füze hamlesini "bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmaya çalışan önemli bir tırmanma" olarak nitelendirdi.

BMGK üyeleri, Kuzey Kore'nin 'balistik füze programı tarihinde bir ayda en fazla füze fırlatma' eylemini gerçekleştirdiğini söyleyerek Kuzey Kore'yi ön koşulsuz görüşme tekliflerine olumlu yanıt vermeye çağırdılar.

Kuzey Kore son olarak 30 Ocak'ta füze denemesi yapmıştı.